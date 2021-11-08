В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 400 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 834 495 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 190 случаев, за все время пандемии скончались 248 004 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завершилась нерабочая неделя, введенная из-за сложной эпидемиологической ситуации, и вступили в силу новые ограничительные меры. Они касаются в первую очередь работы кафе и досуговых объектов.