На перекрестке Таврической и Шпалерной произошло серьезное ДТП

На перекрестке Таврической и Шпалерной произошло серьезное ДТП
Дорожный инцидент случился на перекрестке Таврической и Шпалерной. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 10 ноября, в Центральном районе Петербурга произошло серьезное ДТП.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Таврической и Шпалерной.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить легковой автомобиль и кроссовер. На место происшествия прибыли скорая и машина реанимации. По словам свидетелей произошедшего, одного из участников увезли на реанимации. Подробности аварии устанавливаются.

«Вырезают водителя, у белой машины левой стороны просто нет, у «Кашкая» первая сторона спереди всажена, кто- то летел на красный со скоростью боинга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Только что проезжали мимо, в белой машине мясо!», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения. К месту дорожного инцидента прибыли четыре машины дорожной полиции, две кареты скорой помощи и одна машина МЧС.

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