В Петербурге за сутки привились более 18 тыс. человек

В Петербурге за сутки привились более 18 тыс. человек
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Петербурге за вчерашний день прошли более 18 тыс. местных жителей.

Об этом сегодня, 10 ноября сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 18517 жителей города. Всего выполнена 28431 инъекция.

«Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели», — отметили в Комздраве.

Общее количество ревакцинированных пациентов достигло 89237 человек.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сделать прививку можно в 177 пунктах вакцинации, среди них есть поликлиники и торговые центры.

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