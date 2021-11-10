Лариса Гузеева вернулась к работе после перенесенного ковида

Телеведущая Лариса Гузеева, которая переболела коронавирусом, приступила к своей работе.

Она вернулась на съемочную площадку программы «Давай поженимся!» на Первом канале.

«День наступил! Мы продолжаем снимать программу «Давай поженимся!», и скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку», — сообщила в своем Instagram коллега телезвезды и ведущая этой передачи Роза Сябитова.

Она добавила, что с Ларисой Гузеевой все хорошо.

Ранее телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.