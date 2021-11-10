В ФРГ рассказали, кому выгодно заморозить «Северный поток — 2»

В ФРГ рассказали, кому выгодно заморозить &#171;Северный поток — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung прокомментировали статью Штефана Корнелиуса, где он призвал правительство Германии «заморозить» «Северный поток — 2».

В материале говорится о том, что власти Германии должны «разделить владельца газа и оператора сети», чтобы избавиться от проблемной «российской газовой зависимости», которая якобы досталась ей в наследство от предшественников.

Некоторые читатели отметили, что это «гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности».

«Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом», — написал Karl Ranseier.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия северный поток-2 ФРГ


 

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