Кулеба: «Северный поток-2» станет проблемой для всей Европы

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на которых они обсудили угрозу со стороны России из-за «Северного потока-2».

Блинкен заявил, что США внимательно следят за возможными попытками со стороны РФ использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, пишет РИА «Новости».

По словам Кулебы, Россия использует энергоресурсы в качестве оружия для давления на другие государства. Он добавил, «Северный поток — 2» является проблемой не только для Украины, но и для Европы.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».