Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом» после неудачного фото

Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом» после неудачного фото
Певица делится радостными публикациями в своем Instagram-аккаунте. Фото: скриншот Instagram

Известная певица и актриса Ольга Бузова за один день успела побывать в двух европейских странах. Фотографии с путешествия поклонники раскритиковали.

Сначала звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото «завтрак в Париже» из французской столицы, а уже вечером разместила фото из Милана. Последний кадр поверг в шок поклонников телеведущей.

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу»;

«Поправилась, что ли?» — прокомментировали юзеры.

При этом в комментариях к посту интернет-пользователи сошлись во мнении, что красиво жить не запретишь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова улетела в Париж, оставив дома больную коронавирусом мать. Родительница не расстроена решением дочери. По ее словам, у дочери должны быть выходные.

инстаграм ольга бузова


 

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