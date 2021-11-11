Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом» после неудачного фото

Известная певица и актриса Ольга Бузова за один день успела побывать в двух европейских странах. Фотографии с путешествия поклонники раскритиковали.

Сначала звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото «завтрак в Париже» из французской столицы, а уже вечером разместила фото из Милана. Последний кадр поверг в шок поклонников телеведущей.

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу»; «Поправилась, что ли?» — прокомментировали юзеры.

При этом в комментариях к посту интернет-пользователи сошлись во мнении, что красиво жить не запретишь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ольга Бузова улетела в Париж, оставив дома больную коронавирусом мать. Родительница не расстроена решением дочери. По ее словам, у дочери должны быть выходные.