Бузова улетела в Париж, оставив дома больную коронавирусом мать

Известная певица и актриса Ольга Бузова улетела в Париж. При этом в России у нее осталась заболевшая коронавирусом мама Ирина Бузова.

Родительница не расстроена решением дочери. Она рассказала «Пятому каналу», что у звезды должны быть выходные.

Мать звезды «Дома-2» слалась на слабость. По ее словам, у дочери есть какие-то дела в Париже.

Сама певица никаких комментариев по поводу этого не давала. Она регулярно делится радостными публикациями в своем Instagram-аккаунте. Звезда уже сделала фотографии на фоне Триумфальной арки и показала Эйфелеву башню.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как Ольге Бузовой удается есть и не толстеть. Артистка призналась, что она с детства склонна к полноте, поэтому ей приходится строго следить за собой. При этом Бузова понимает, что морить себя голодом – тоже не выход.