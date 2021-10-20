«Склонна к полноте»: Бузова рассказала, как ей удается есть и не толстеть

Поклонники никогда не понимали, как звезде удается быть стройной, ведь она так любит бутерброды с колбасой и перекусы на ночь.

Певица и телеведущая Ольга Бузова находится в отличной физической форме. Она выглядит не только стройной, но и подтянутой. Порой поклонники недоумевают: как звезде, в очередной раз ужинающей десятью блюдами в ресторане, удается сохранять фигуру? Наконец Бузова поделилась своими секретами стройности.

Артистка призналась, что она с детства склонна к полноте, поэтому ей приходится строго следить за собой. При этом Бузова понимает, что морить себя голодом – тоже не выход. Согнать лишние килограммы артистке помогает активный образ жизни.

Бузова с раннего детства занимается спортом. Так как у семьи не было много денег, с 13 лет будущая звезда занималась дома под песни Синди Кроуфорд. Сейчас у девушки есть возможность посещать лучшие фитнес-залы. Телеведущая признается, что ей не нравится бег, зато она получает удовольствие от занятий боксом. Бузова отмечает, что это не просто физическое упражнение, а лишний повод подумать, ведь приходится постоянно предугадывать, как поступит твой соперник на этот раз.

«Секрет моей стройности, если так можно сказать, — это умение договариваться с собой»,

— объяснила Бузова.

Телеведущая занимается не только боксом, но и много танцует. Сейчас она осваивает pole dance – танцы у шеста. Спорт, много работы, любовь к танцам не дают Бузовой растолстеть, так что певица может позволить себе съесть горячий бутерброд или же блюдо итальянской кухни.

Бузова также призналась, что очень любит «Докторскую» колбасу и ненавидит майонез, печенье и сливочное масло. Еще звезда не любит сырники – в детстве артистка по вине отца отравилась угощением и угодила в больницу.

«Мама оставила папе моему сырники в холодильнике. Ну а папа, поскольку мужчины, сами понимаете, не всегда следят за тем, что женщина оставляет, накормил меня просроченными сырниками»,

— вспоминала Бузова в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала самые популярные мифы о молочных продуктах.