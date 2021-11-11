Тарифы на интернет и ТВ в России могут вырасти на 10%

Тарифы на интернет и ТВ в России могут вырасти на 10%
В первую очередь рост цен затронет фиксированный доступ в интернет в платное ТВ. Фото: unsplash

Тарифы на услуги связи, в том числе на интернет и платное телевидение, могут увеличить в России на 10% в следующем году.

Как сообщают «Известия», в следующем году почти все услуги связи могут подорожать примерно на 10%. В первую очередь рост цен затронет фиксированный доступ в интернет в платное ТВ. Такие данные привело агентство Telecom Daily.

Цены могут вырасти из-за подорожания телекоммуникационного оборудования и инфляции. Также на это могут повлиять изменения в законодательстве, обязывающем хранить интернет-трафик абонентов и предоставлять россиянам доступ к социально значимым ресурсам.

Исследование Telecom Daily показало, что 78% операторов готовы поднять тарифы, при этом почти половина (48%) допускают увеличение на 10% и больше. 32% компаний сообщили, что могут увеличить цены на 3-9%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам в ноябре придут обновленные квитанции с услугами ЖКХ, радио и ТВ.

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