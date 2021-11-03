Петербуржцам в ноябре придут обновленные квитанции с услугами ЖКХ, радио и ТВ

В ноябре некоторые жители Петербурга получат обновленные квитанции с услугами ЖКХ, в которые включат плату за радио и телевидение.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». В этом месяце «Петроэлетросбыт» направит жителям города квитанции, в которых будет абонентская плата за кабельное телевидение и интернет абонентам ООО «КТВ» (Петергоф). Также в квитанцию включат плату за радио в пользу ФГУП РСВО СПб.

Также владельцам квартир в домах, находящихся под управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС № 1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис», будут отправлять единую квитанцию, в которой будут все услуги ЖКХ — электроэнергия, вода, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и взнос на капитальный ремонт.

Как пояснили в «Петроэлектросбыте», все ЖКХ объединили в один платежный документ, чтобы выстроить прозрачные отношения между УК и собственниками квартир, а также облегчить и обезопасить процедуру оплаты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что взносы на капремонт могут увеличиться в Петербурге.