Взносы на капремонт могут увеличиться в Петербурге

Правительство должно рассмотреть вопрос и принять решение до начала декабря. Фото: Администрация Петербурга

Правительство должно рассмотреть вопрос и принять решение до начала декабря. Фото: Администрация Петербурга

До конца этого года власти Петербурга могут снова увеличить размер взносов на капитальный ремонт. Об инициативе по увеличению взносов рассказал глава жилищного комитета Виктор Борщев.

Чиновник заявил на заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, что, если сохранить текущий минимальные размер взноса, то объем сборов составит «всего лишь» около 16 млрд рублей.

Как отмечает Борщев, в связи с этим власти собираются рассмотреть вопрос о повышении взноса на капремонт. Глава ведомства пояснил, что по поручению губернатора финансовый комитет должен создать резерв, за счет которого будет рассматриваться возможность увеличения объемов финансирования на нужды Фонда капремонта.

Правительство должно рассмотреть вопрос и принять решение до начала декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России одобрило повышение платы за капремонт.