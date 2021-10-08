Правительство России одобрило повышение платы за капремонт

Правительство России одобрило повышение платы за капремонт
Правительство России одобрило повышение платы за капремонт. Фото: kremlin.ru

Плата за капремонт теперь будет выше в связи подорожания стройматериалов и оборудования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Мишустин подписал документ, по которому до 1 января 2022 года будет изменена плата на капремонт. Повышение суммые связано с увеличением цены на стройматериалы и оборудование. При этом плата может увеличиться не более чем на 25 процентов при условии, что она не превысит стоимость услуг по ремонту, которую определило агентство. Также цена не должна превышать объем средств, которым каждый год распоряжаются местные операторы.

Повысить цены на капитальный ремонт предложил Минстрой в июле 2021 года. В ведомстве допустили увеличение цены на 25% без дополнительных конкурсов и аукционов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что активисты направили 4 тысячи заявлений в приемную губернатора Петербурга о желании видеть парк на территории у реки Смоленки.

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