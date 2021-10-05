Власти Петербурга хотят построить дорогу, соединяющую набережную Макарова и Смоленки

Власти Петербурга хотят построить дорогу, соединяющую набережную Макарова и Смоленки
Жители Васильевсого острова считают, что живописный парк им нужнее новой дороги. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

Более 4 тыс. петербуржцев выступают за создание парка «Заросли», сообщает издание «Деловой Петербург».

Активисты направили 4 тыс заявлений в приемную губернатора Петербурга о желании видеть на территории ближе к реке Смоленке парк. Это место Васильевского острова выглядит хаотично из-за обилия деревьев, кустов, здесь присутствует песчаный берег с обрывом и огромные валуны.

«Мы стремимся сохранить эту часть в «диком» виде — с рельефом, выходом к воде и хаотичным разнообразием растений», — говорится на сайте проекта.

Тем временем Смольный выступает за строительство от 2-й линии В.О. до моста Бетанкура дороги. В то же время архитекторы и городские урбанисты считают, что дорога не разгрузит остров от потока машин.

Эпопея со строительством дороги тянется около семи лет. В конце сентября администрация проиграла суд проектировщику участка ООО «Инжтехнология», который отказался от контракта по проектированию. Документ был заключен в 2014 году, сроки исполнения давно истекли, компания должна была выполнить работы еще 15 декабря 2021 года.

Отмечаетс, что компании было выплачено 3,2 млн из предусмотренных договором 6,5 млн рублей. Главной причиной отказа от контракта подрядчик назвал отсутствие утверждённого проекта планировки территории для размещения линейного объекта, работа над которым тянется с 2018 года. За это время изыскания потеряли актуальность, истек срок действия технических условий эксплуатирующих организаций.

По словам руководителя «Инжтехнологии» Бориса Шендерея, сегодня требуется более 5 млн рублей на дополнительные работы, что превышает законодательно установленные ограничения для изменения стоимости контракта. По этой причине контракт был разорван.

Ранее Gazeta.SPb писала, в центре Петербурга образовалась пробка на Троицком мосту, движение автомобилей идет очень медленно.

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