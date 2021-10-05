Троцкий мост встал в плотной пробке

В центре Петербурга собралась пробка на Троицком мосту. Gazeta.spb сообщает, что передвижение автомобилей идет очень медленно.

Автомобилистам приходится ждать своей очереди, чтобы проехать по Троицкому мосту. Причина затруднения движения неизвестна.

Летом было перекрыто движение по Троицкому мосту из-за чего по городу собирались большие пробки. Из-за этого транспорт в июне встал в пятибалльные пробки. Автомобили начали собираться на набережных и подъездах на другие переправы. Отмечалось затрудненное движение на Дворцовой, Воскресенской и Пироговской набережных, а также у Литейного моста.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь на 9 октября из-за капитального ремонта Биржевого моста движение по нему будет ограничено. Маршрут транспорта и пешеходов по Биржевому мосту перенаправят на Тучков мост.