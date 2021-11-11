Мокрый снег ожидается в Ленобласти 12 ноября

Мокрый снег ожидается в Ленобласти 12 ноября
В регионе пройдет мокрый снег. Фото: unsplash

Пятница в Ленинградской области начнется с мокрого снега. Днем в регионе ожидается температура до плюс 7 градусов

Прогноз на 12 ноября предоставили синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Погода будет преимущественно облачной.

Ночью обещают умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые сохранятся и днем. Умеренный ветер ночью подует с юго-запада, запада, а днем с запада, северо-запада.

Ночью в Ленобласти похолодает до нуля — плюс пяти градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2-7 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик посоветовал петербуржцам в ближайшие дни «переобуть» машины. Уже на следующей неделе Северную столицу ждет похолодание, поэтому автолюбителям рекомендуют поменять на машинах летнюю резину на зимнюю.

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