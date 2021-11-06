Синоптик посоветовал петербуржцам в ближайшие дни «переобуть» машины

Согласно прогнозам главного синоптика Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, после 7 ноября может пойти мокрый снег.

Об этом сообщает 78.ru.

Уже на следующей неделе Северную столицу ждет похолодание, поэтому автолюбителям рекомендуют поменять на машинах летнюю резину на зимнюю.

При этом, первые снегопады прогнозируются не только в Петербурге, но и в и Ленинградской области. Вполне возможно, что ближе к середине ноября может образоваться устойчивый снежный покров.

По словам Александра Колесова, столбик термометра в городе на Неве совсем скоро опустится ниже пяти градусов. К тому же, в ночь на 9 ноября обещают сильные заморозки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 6 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможно, пойдет мокрый снег.