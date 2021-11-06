Дождь с мокрым снегом ожидается в Ленобласти в воскресенье

Дождь с мокрым снегом ожидается в Ленобласти в воскресенье
В Ленобласти будет дождь. Фото: pexels.com

В воскресенье, 6 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, переходящий к южному, юго-восточному умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение суток столбики термометров будут показывать +1…+6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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