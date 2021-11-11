На проспекте Героев у «Ленэнерго» изъяли оборудование за несогласованные работы

На проспекте Героев у "Ленэнерго" изъяли оборудование за несогласованные работы. Фото: пресс-служба ГАТИ

На проспекте Героев у "Ленэнерго" изъяли оборудование за несогласованные работы. Фото: пресс-служба ГАТИ

В Петербурге на проспекте Героев у «Ленэнерго» изъяли оборудование за несогласованное проведение работ по прокладке электрокабеля.

Производителя несогласованных работ по прокладке электрокабеля на проспекте Героев могут привлечь к административной ответственности. На своей странице «ВКонтакте» начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов сообщил, что «Ленэнерго» проводил работы, которые не были согласованы, за что может быть назначен штраф.

«Мы изъяли оборудование, использовавшееся при этих работах», — отметил Зотов.

В настоящее время ведётся работа по привлечению производителя работ к административной ответственности за проведение работ без соответствующего ордера на разрешение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для россиян предложили ужесточить наказание за неоплату счетов за используемую электроэнергию. Штрафы могут вырасти до 400 тысяч рублей.