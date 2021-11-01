В России штрафы за неоплату электроэнергии могут вырасти до 400 тыс. рублей

В России штрафы за неоплату электроэнергии могут вырасти до 400 тыс. рублей
В России штрафы за неоплату электроэнергии могут вырасти до 400 тыс. рублей. Фото: pixabay

Для россиян предложили ужесточить наказание за неоплату счетов за используемую электроэнергию. Для юридических лиц ассоциация «НП Совет рынка» предлагает увеличить штрафы за неуплату за электроэнергии до 400 тысяч рублей.

Глава «НП Совет рынка» Максим Быстров направил инициативу по увеличению штрафа должникам в Минэнерго России. Об этом пишут «Известия».

Административные штрафы за неуплату электроэнергии вовремя предлагают удвоить с 100-200 тыс. рублей до 200-400 тысяч, утверждает Быстров. Кроме того ассоциация предлагает исключить предупреждения должникам, или же ужесточить наказание за повторное нарушение в течение года. Быстров пояснил газете, что инициативы касаются санкций для тех неплательщиков, в отношении которых в силу закона энергосбытовые компании не могут инициировать введение ограничения снабжения, например, ЖКХ, опасные производства и другие объекты жизнеобеспечения.

В Минэнерго сообщили, что изучат предложения «Совета рынка».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в праве выезда из страны ограничили около 4,2 млн россиян из-за ситуации с накопившимися долгами. Также должников временно ограничили в специальном праве управления транспортным средством.

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