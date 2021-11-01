Накопившиеся долги мешают 4 млн россиян выехать за границу

Накопившиеся долги мешают 4 млн россиян выехать за границу
Накопившиеся долги мешают 4 млн россиян выехать за границу. Фото: Baltphoto

В России в праве выезда из страны ограничили около 4,2 млн человек из-за печальной ситуации с накопившимися долгами. Также должников временно ограничили в специальном праве управления транспортным средством.

Более 4,2 млн граждан России стали невыездными из-за неуплаты долгов государству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрия Аристова.

Ограничение личных неимущественных прав должников, по мнению Аристова, является необходимой мерой, направленной на стимуляцию граждан выплатить долги.

«Необходимо ориентироваться на создание условий, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их (судебных актов) исполнении», — заявил директор Федеральной службы судебных приставов.

Кроме ограничения выезда за границу 284,5 тыс. россиян временно не могут использовать водительские права, а также было наложено 3,8 млн запретов на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что постановление Смольного №121 определяет текущие ограничения для жителей Петербурга в связи с пандемией коронавируса. В администрации объяснили, какие санкции грозят за нарушение правил, например, отсутствия на лице маски в общественных местах.

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Накопившиеся долги мешают 4 млн россиян выехать за границу
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