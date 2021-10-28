Кого, за что и сколько: жителям Петербурга рассказали о штрафах во время локдауна

Фуд-корты в торговых центрах будут работать только навынос или с доставкой, а торговые островки и вовсе будут закрыты. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Фуд-корты в торговых центрах будут работать только навынос или с доставкой, а торговые островки и вовсе будут закрыты. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

«Антикоронавирусное» постановление Смольного №121 определяет текущие ограничения для жителей Петербурга. В администрации объяснили, какие санкции грозят за нарушение правил.

За нарушение антиковидных мер в период недельного локдауна, объявленного с 30 октября по 7 ноября, могут оштрафовать как рядовых граждан, так и должностных лиц, и целые организации. Размер штрафов, как отмечают в Смольном, прописан в статье 8-6-1 закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Документация гласит, что заплатить придется в случае неисполнения «требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Так, отсутствие защитной маски (или наличие спущенной на подбородок) в общественных местах обернется для горожан штрафом в 4 тысячи рублей. Повторное нарушение увеличивает сумму до 5 тысяч. Аналогичное наказание понесут граждане, не соблюдающие режим самоизоляции.

У должностных и юридических лиц обязанности серьезнее и штрафы ощутимо крупнее. Отдать внушительную сумму можно за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий или работы магазинов и точек общепита. Таким образом, тайком принимающий посетителей ресторан или подпольная вечеринка могут обернуться для организаторов финансовыми проблемами. Должностным лицам грозят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 200 до 300 тысяч.

Напомним, что в Петербурге в период локдауна точки общепита будут работать только навынос или с доставкой, отменяются развлекательные мероприятия, а городской транспорт будет ходить по графику выходного дня. Культурный досуг смогут обеспечить театры и музеи, но пустят туда только владельцев QR-кодов.