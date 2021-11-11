Самый крупный в Петербурге миграционный центр откроют на Кубинской улице

Новый миграционный центр "Южный" появится на Кубинской улице, дом 77, литера А. Фото: pixabay

Новый миграционный центр "Южный" появится на Кубинской улице, дом 77, литера А. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга в пятницу откроют просторный миграционный центр, который станет самым крупным в городе.

Как сообщили в городском правительстве, новый миграционный центр «Южный» появится на Кубинской улице, дом 77, литера А. Его общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

Чтобы быстрее добраться до центра, от метро «Ленинский проспект» и «Московская» запустили автобусные шаттлы.

В миграционном центре будет работать медицинская организация, где иностранцы смогут пройти медосвидетельствование и вакцинироваться от коронавируса.

Кроме того, здесь расположили центр тестирования на знание русского языка, истории России и основ российского законодательства, а также организации, где помогут оформить документы для трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наплыв мигрантов в 2022 году побьет рекорд за 25 лет.