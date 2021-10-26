Наплыв мигрантов в 2022 году побьет рекорд за 25 лет

Наплыв мигрантов в 2022 году побьет рекорд за 25 лет
В последний раз столько мигрантов въехало в страну в 1996 году, тогда приток иностранцев составил 400 тыс. человек. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По оценкам правительства в следующем году в страну заедет около 400 тыс. мигрантов.

Правительство России прогнозирует двукратный скачок иностранных рабочих в России, который может достигнуть в 2022 году 398 тыс. человек. Это рекорд за 25 лет, в 1996 году приток мигрантов с РФ составил 400 тыс. человек.

Согласно Единому плану по достижению национальных целей развития до 2024 года и на период до 2030 года, опубликованному Правительством прогноз по коэффициенту миграционного прироста в 2022 году достигнет 27,3.

Ранее в промежуточном рабочем варианте (на 1 сентября) он равнялся 14,3. По мнению демографов из НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова, на новый прогноз могли повлиять изменения, касающиеся последствий пандемии от коронавирусной инфекции, сообщают «Известия».

В Правительстве прогнозируют миграционный прирост в 2023–2024 годах — по 235 тыс. человек. При этом, население России к 2025 году сократится более чем на 1,6 млн человек, посчитал «Царьрад».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, уругвайская певица Наталия Орейро и ее сын получили гражданство РФ. Приказ об этом подписал Владимир Путин. Ранее звезда «Дикого ангела» вакцинировалась именно российской вакциной.

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