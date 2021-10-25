Певица Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять в гражданство РФ следующих лиц … Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», – говорится в сообщении.
Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».
Ранее Наталия Орейро будет вакцинироваться от коронавируса именно российской вакциной.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.