Минобороны Латвии не исключает вмешательства НАТО в решение конфликта на белорусской границе

Минобороны Латвии не исключает вмешательства НАТО в решение конфликта на белорусской границе. Фото: pixabay.com

Минобороны Латвии не исключает вмешательства НАТО в решение конфликта на белорусской границе. Фото: pixabay.com

Министерство обороны Латвии не исключает, что НАТО может быть привлечено в решение миграционного конфликта на границе Белоруссии и Польши. При этом страны Балтии не будут пускать к себе беженцев.

Вполне вероятно, что НАТО может быть вовлечено в решение миграционного кризиса на белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

«Я думаю, что если Лукашенко пойдет (на обострение ситуации), то Европейский союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены», — заявил Артис Пабрикс в эфире Латвийского радио.

По словам министра обороны, страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, стремящихся попасть в эти государства с территории Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться еще в мае 2021 года, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, власти Евросоюза обсуждают вероятное введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках ограничительных мер против Белоруссии из-за кризиса с беженцами на границе с Польшей.