Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за беженцев в Белоруссии

Евросоюз может ввести санкции против &#171;Аэрофлота&#187; из-за беженцев в Белоруссии
Авиакомпании хотят внести в новый пакет ограничительных мер против Белоруссии. Фото: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Власти Евросоюза обсуждают возможное введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках ограничительных мер против Белоруссии из-за кризиса с беженцами на границе с Польшей.

По данным Bloomberg, наряду с «Аэрофлотом» ЕС может ввести санкции против турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Обе авиакомпании хотят внести в новый пакет ограничительных мер против Белоруссии. В ЕС считают, что эти перевозчики перевозят в Минск беженцев из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются пересечь границу с Польшей.

Евросоюз может объявить о новых санкциях совместно с Соединенными Штатами и Великобританией в начале декабря.

Однако, как пишет «РБК» со ссылкой на близкий к «Аэрофлоту» источник», перевозчик не осуществляет рейсы в страны, из которых идет поток мигрантов. Авиакомпания летает в Египет, Израиль, Иран и Эмираты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беженцы атаковали проволочные заграждения на границе с Польшей.

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