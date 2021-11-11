Евросоюз может ввести санкции против «Аэрофлота» из-за беженцев в Белоруссии

Власти Евросоюза обсуждают возможное введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках ограничительных мер против Белоруссии из-за кризиса с беженцами на границе с Польшей.

По данным Bloomberg, наряду с «Аэрофлотом» ЕС может ввести санкции против турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. Обе авиакомпании хотят внести в новый пакет ограничительных мер против Белоруссии. В ЕС считают, что эти перевозчики перевозят в Минск беженцев из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются пересечь границу с Польшей.

Евросоюз может объявить о новых санкциях совместно с Соединенными Штатами и Великобританией в начале декабря.

Однако, как пишет «РБК» со ссылкой на близкий к «Аэрофлоту» источник», перевозчик не осуществляет рейсы в страны, из которых идет поток мигрантов. Авиакомпания летает в Египет, Израиль, Иран и Эмираты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беженцы атаковали проволочные заграждения на границе с Польшей.