Беженцы атаковали проволочные заграждения на границе с Польшей

Беженцы атаковали проволочные заграждения на границе с Польшей
Беженцы сломали забор на границе с Польшей. Фото: Минобороны Польши

Группа беженцев атаковала проволочные заграждения на границе Белоруссии и Польши. Мигранты вооружились лопатами и пытаются избавиться от колючей проволоки.

Некоторые мигранты на польско-белорусской границе перешли от протестов к попыткам штурма ограждения. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны Польши.

Беженцы руками сломали металлическую ограду, а после начали лопатами избавляться от ограждения с колючей проволокой. Польские военные отгоняют их аэрозольными баллонами со слезоточивым газом.

В Пограничной страже Польши заявили, что каждый, кто прорвется через границу, будет задержан и возвращен обратно в Белоруссию. Подчеркивается, что никто из мигрантов не подавал прошения о предоставлении убежища, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористов из-за беженцев.

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