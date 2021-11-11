«Аэрофлот» опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию

Компания «Аэрофлот» опровергла информацию СМИ об участии в перевозке белорусских мигрантов.

По словам компании, участие или содействие ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии является недостоверной информацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Аэрофлот». «Аэрофлот» заявил, что он не не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск.

«Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию. «Аэрофлот» намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании», — утверждает компания.

«Аэрофлот» утверждает, что сообщение о подготовке Евросоюзом санкций в отношении авиакомпании в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе было подготовлено агентством Bloomberg. Из полученного материала следует, что целью введенных санкций могут стать лица, которые причастны к доставке мигрантов на границу Евросоюза через территорию Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Евросоюза могут ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках ограничительных мер против Белоруссии из-за кризиса с беженцами на границе с Польшей.