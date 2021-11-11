Суд признал необоснованными обвинения Ильи Трабера в совершении преступлений и незаконной деятельности

В интернете опубликовано решение суда по делу Ильи Ильича Трабера как о криминальном авторитете и лидере ОПГ.

Дело №2-555/2021

20 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ушаковой Т.В., рассмотрев дело о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда установил, что Илья Ильич Трабер не создавал «криминальную империю» (преступную организацию), не имел устойчивых и иных связей с Тамбовской криминальной группировкой, не являлся и не является участником ОПГ (преступной организации), в том числе лидером «Выборгской» и участником и экономистом Тамбовской ОПГ, не имел и не имеет криминальной карьеры и криминального прошлого (не совершал противоправных действий, ответственность за которые предусмотрена Уголовным Кодексом РФ), не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.

Илья Ильич Трабер не совершал преступные действия по легализации доходов, полученных преступным путем участниками тамбовской ОПГ и не имел доступа к ресурсам криминального мира, не осуществляет и не осуществлял рейдерские захваты, в том числе рейдерский захват ООО «СОВЭКС».

Илья Ильич Трабер не является «гангстером», «рейдером», «криминальным авторитетом», «лидером ОПГ», «крестным отцом», «арбитром криминального мира», «мастером теневых потоков», «крановщиков и вышибалой», «лидером Выборгской криминальной группировки», «легендой Бандитского Петербурга» и не имеет кличек «Антиквар» и «Мореман».

Илья Ильич Трабер не осуществлял каких-либо противоправных и незаконных действий в отношении испанского прокурора Хосе Гринды, а также малолетних (несовершеннолетних) членов его семьи.

Илья Ильич Трабер не создавал «Выборгский транспортный коридор», не контролировал транспортные потоки через финскую границу, не занимался «отмыванием капиталов», в том числе, в Княжестве Монако и в Испании.

Илье Ильичу Траберу не предъявлялось обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, что подтверждается документами из налогового управления Франции, судебными актами Земельного суда Княжества Лихтенштейн, Суда Княжества Монако, Полицейского суда Кантона Женева, Высокого суда Кантона Женева.

Илья Ильич Трабер не совершал преступных действий по легализации доходов, полученных преступным путем, и не совершал противоправные действия по уклонению от уплаты налогов, в том числе, на территории Испании.

Все денежные средства и имущество Ильи Ильича Трабера имеют легальное происхождение. Трабер не имел и не имеет «теневого капитала», не имел целей легализовать доходы, добытые преступным путем, и не совершал никаких деяний в названных целях.

У Ильи Ильича Трабера отсутствуют банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории Испании, и Трабер не являлся и не является участником юридических лиц, зарегистрированных на территории Испании.

Илья Ильич Трабер не приобретал никакого имущества, в том числе, недвижимость в Пальма де Майорке на преступные доходы от деятельности тамбовского преступного сообщества.

Также в сети интернет опубликованы решения суда по делу Ильи Трабера на испанском (Juzgado Traber Ilya Ilyich), немецком (Gericht Traber Ilya Ilyitsch) и английском (Court Traber Ilya Ilyich) языках.