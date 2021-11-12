Из квартиры в Рыбацком через суд съехали рысь и 8 больших собак

Из квартиры в Рыбацком через суд съехали рысь и 8 больших собак
Из квартиры в Рыбацком через суд съехали рысь и 8 больших собак. Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

Жильцам одной из многоэтажек в Рыбацком удалось через суд добиться выселения соседа с рысью и восемью большими собаками.

В одной из квартир в Рыбацком проживал мужчина с рысью и восемью собаками. Это беспокоило жильцов дома. В результате мужчина через суд был выселен из квартиры вместе со своими любимцами. Об этом сообщает Peterburg2.

Соседи и их необычные домашние животные очень беспокоили жителей дома визгом, лаем, топотом, грязью и зловонным запахом. По словам жильцов, на нижние этажи протекала кровь от разморозки мяса, которым кормили диких животных. Как стало известно, в однокомнатной квартире жили рысь, шесть хаски, самоед, маламут и их хозяева.

Люди писали жалобы в комитет по вопросам законности, Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. В результате дело дошло до суда, который длился больше года. В итоге животные были переселены на загородный участок. Их хозяев обязали провести дезинфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дзержинский суд Петербурга 10 ноября вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении владелицы львицы, которая использовала животное для фотоссесии.

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Из квартиры в Рыбацком через суд съехали рысь и 8 больших собак
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