Львица, изъятая с фотосессии в Петербурге, теперь принадлежит государству

Львица, изъятая с фотосессии в Петербурге, теперь принадлежит государству
У петербурженки изъяли львицу. Фото: Росприроднадзор

Дзержинский суд Петербурга 10 ноября вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении владелицы львицы.

Росприроднадзор по СЗФО еще 7 февраля 2021 забрал с фотосессии хищницу.

Так, суд Северной столицы назначил женщине штраф и конфисковал животное в пользу государства. Где будет в дальнейшем содержаться львица решит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Напомним, что инспекторы Росприроднадзора вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры и полиции изъяли хищницу, которую использовали на фотосессии. Животное передали на временное содержание реабилитационному центру диких животных «Велес».

Предоставленные хозяйкой хищницы документы не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские спасли провалившуюся в люк хаски.

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