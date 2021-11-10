Львица, изъятая с фотосессии в Петербурге, теперь принадлежит государству

Дзержинский суд Петербурга 10 ноября вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении владелицы львицы.

Росприроднадзор по СЗФО еще 7 февраля 2021 забрал с фотосессии хищницу.

Так, суд Северной столицы назначил женщине штраф и конфисковал животное в пользу государства. Где будет в дальнейшем содержаться львица решит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Напомним, что инспекторы Росприроднадзора вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры и полиции изъяли хищницу, которую использовали на фотосессии. Животное передали на временное содержание реабилитационному центру диких животных «Велес».

Предоставленные хозяйкой хищницы документы не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещённых к содержанию в неволе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полицейские спасли провалившуюся в люк хаски.