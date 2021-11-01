В Петербурге полицейские спасли провалившуюся в люк хаски

В Петербурге полицейские спасли провалившуюся в люк хаски
Хаски теперь находится в безопасности. Фото: скриншот видео ГУ МВД по Спб и Ленобласти

Собака потерялась и угодила в неприятности – ей на помощь пришли полицейские.

В Санкт-Петербурге сотрудницы кинологической полиции спасли хаски. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что инцидент произошел ранним утром 30 октября в поселке Янино. Двое полицейских обратили внимание на собачий вой, доносящийся со стороны пустыря. Женщины решили проверить, что случилось, и заметили хаски, угодившую прямо в люк с водой. Животное выглядело измученно и безрезультатно пыталось выбраться на волю. Полицейские помогли собаке, а после отнесли ее в дежурную часть ЦКС. Там хаски не только отмыли, но и сытно накормили. Собаку уже осмотрел ветеринар – кажется, с ней все в порядке.

Отмечается, что животное будет находиться в кинологическом центре до тех пор, пока не объявится хозяин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе.

полиция хаски янино


 

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