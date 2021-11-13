Японские ученые выяснили, что кошки могут определять местонахождение хозяина по голосу

Японские ученые выяснили, что кошки могут определять местонахождение хозяина по голосу
Японские ученые выяснили, что кошки могут определять местонахождение хозяина по голосу. Фото: Pixabay

Японские ученые провели исследование и выяснили, что кошки способны понимать, где находится хозяин, по звуку голоса.

Ученые из Японии поняли, как кошки отслеживают местонахождение своего хозяина. Специалисты пришли к выводу, что кошка узнает, где находится ее хозяин, по голосу. Об этом пишет журнал PLoS One.

Для участия в эксперименте было отобрано 27 кошек, которые жили в котокафе, а также 23 домашних питомца. Животных по очереди помещали в комнату с несколькими окнами и дверями. В помещении были установлены динами и камеры, причем в каждом проходе, по которому потенциально могла пройти кошка.

Когда из одной и той же двери раздавался голос хозяина, кошка реагировала спокойно, но когда звук перемещался, животные начинали паниковать. Учены сделали вывод, что кошки не понимали, каким образом человек смог так быстро перемещаться, при этом даже не попадаясь им на глаза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге жильцам одной из многоэтажек в Рыбацком удалось через суд добиться выселения соседей с рысью и восемью большими собаками.

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