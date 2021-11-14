В Ломоносовском районе Ленобласти в лобовом ДТП пострадали двое

В Ломоносовском районе Ленобласти в лобовом ДТП пострадали двое
В каком состоянии пострадавшие после ДТП неизвестно. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Ломоносовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате удара лоб в лоб пострадали водители обеих иномарок.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга». Авария случилась в пятницу, 12 ноября.

Так, у деревни Коваши столкнулись «БМВ» и инкассаторский автомобиль «Фиат». При столкновении ранения получили оба водителя. И 64-летний, и 31-летний мужчины.

47news пишет, что обоих автомобилистов пришлось вырезать из салонов с помощью гидравлических инструментов. Их передали врачам. В настоящий момент неизвестно о состоянии пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

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