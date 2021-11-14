В Лодейном Поле задержали воров, проникших в мебельный магазин

Преступников задержали в одном из помещений мебельного.
О случившемся рассказали в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» в воскресенье, 14 ноября.
В Ленинградской области сотрудники Росгвардии «взяли» воров прямо на месте случившегося.
Днем ранее в центр оперативного управления поступила информация о том, что в одном из магазинов в Лодейном Поле сработала сигнализация. Позднее было обнаружено, что отжата металлопластиковая дверь.
Росгвардейцы решили заблокировать все входы и выходы. Злоумышленники оказались в западне. А когда владелец магазина прибыл на место случившегося, начался осмотр всего здания.
Воров заметили в одном из помещений. Они хотели сбежать с выручкой торговой точки. Однако свой преступный умысел им осуществить не удалось. Их задержали и передали полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали сообщницу телефонного мошенника, сбившего росгвардейца.