В Петербурге арестовали сообщницу телефонного мошенника, сбившего росгвардейца

Женщина просила о домашнем аресте, но в итоге встретит Новый год за решеткой.

В Санкт-Петербург суд арестовал сообщницу телефонного мошенника до 8 января 2022 года. Сумма ущерба от действий подозреваемых предварительно составляет 2,8 миллиона рублей. Сообща они могли совершить как минимум 12 преступлений. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Новикова просила домашний арест и уверяла, что ни в чем не виновата. Несмотря на это, ходатайство следствия удовлетворили – женщина встретит Новый год в СИЗО.

Ранее подозреваемого в мошенничестве отправили за решетку и тоже до 8 января. Напоминаем, что Покрепко и его сообщников задержали 9 ноября. При попытке остановить мошенника погиб подполковник полиции Евгений Захаров – спешащий обвиняемый наехал на него.

Покрепко вины не признает. Он уверяет, что не знал, будто обманывает пенсионеров. Покрепко настаивает на том, что был курьером. Также, комментируя смерть росгвардейца, мужчина сообщает, что нажал на педаль газа от испуга и убивать никого не хотел.

«Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил «112». Потом остановился и ждал, от преследования не уходил»,

— рассказал подозреваемый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца.