Британия готова направить на Украину 600 военных на случай войны с Россией

Британия готова направить на Украину 600 военных на случай войны с Россией
Источник заявил, что Лондон готовит военных к возможной отправке на Украину.

Британская оперативная группа численностью до 600 солдат готова отправиться на Украину в случае «вторжения» российских военных.

Об этом сообщает британская газета The Mirror. Источник издания заявил, что Лондон готовит к возможной отправке на Украину бойцов спецназа, разведчиков, медиков, инженеров, связистов и десантников из воздушно-штурмовой бригады из Олдершота.

Подразделению высокой готовности объявили о вероятности того, что его потребуется развернуть очень быстро. Все оборудование уже упаковано, военные готовы к отправке на Украину и высадке с воздуха, отмечает собеседник газеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США предупредили ЕС, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину, однако никаких доказательств американские власти Евросоюзу не предоставили. Источники заявили, что Соединенные Штаты пришли к такому выводу, основываясь на «общедоступных доказательствах».

британия война Россия украина


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями