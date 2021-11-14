Британия готова направить на Украину 600 военных на случай войны с Россией

Источник заявил, что Лондон готовит военных к возможной отправке на Украину.

Источник заявил, что Лондон готовит военных к возможной отправке на Украину.

Британская оперативная группа численностью до 600 солдат готова отправиться на Украину в случае «вторжения» российских военных.

Об этом сообщает британская газета The Mirror. Источник издания заявил, что Лондон готовит к возможной отправке на Украину бойцов спецназа, разведчиков, медиков, инженеров, связистов и десантников из воздушно-штурмовой бригады из Олдершота.

Подразделению высокой готовности объявили о вероятности того, что его потребуется развернуть очень быстро. Все оборудование уже упаковано, военные готовы к отправке на Украину и высадке с воздуха, отмечает собеседник газеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США предупредили ЕС, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину, однако никаких доказательств американские власти Евросоюзу не предоставили. Источники заявили, что Соединенные Штаты пришли к такому выводу, основываясь на «общедоступных доказательствах».