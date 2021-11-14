Врач рассказал, какой напиток лучше не пить по утрам

Молоко не следует употреблять даже с утренним кофе. Фото: pexels

Молоко не следует употреблять даже с утренним кофе. Фото: pexels

Врач Майкл Мосли предупредил, что молоко не следует пить перед завтраком тем людям, которые придерживаются интервального голодания.

Как передает Daily Express, ограниченное по времени питание, которое также называют интервальным голоданием, способствует предотвращению различных недугов, в том числе сахарного диабета и высокого артериального давления.

По словам Мосли, сам он ужинает в семь вечера и отказывается от пищи в следующие 14 часов. В этот промежуток он позволяет себе только воду или черный чай.

При этом есть один напиток, от которого лучше отказаться. Оказалось, что молоко не рекомендуется при интервальном голодании. Его не стоит употреблять даже с утренним кофе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог предупредила об опасности употребления кофе и энергетиков при COVID.