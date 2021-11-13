Диетолог предупредила об опасности употребления кофе и энергетиков при COVID

Кофеин приводит обезвоживанию, а во время болезни человек и без того интенсивно потеет. Фото: pexels.com

Кофеин приводит обезвоживанию, а во время болезни человек и без того интенсивно потеет. Фото: pexels.com

При коронавирусе необходимо много пить, чтобы избежать обезвоживания, но не каждый напиток подойдет. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, во время болезни не рекомендуется пить слишком много кофе. Лучше как следует высыпаться, так как сон является одним из важных факторов выздоровления. К тому же кофеин может усугубить обезвоживание, а этого при повышенной температуре следует избегать.

Кроме того, стоит отказаться от употребления сахара и сладких напитков, в том числе энергетиков. Диетолог отметила в интервью «Москва 24», что лучшим напитком при COVID-19 станет простая чистая вода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кофе также не рекомендуется пить в первые два часа после пробуждения. Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро, рассказал нейрофизиолог.