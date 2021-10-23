Нейрофизиолог рассказала, почему лучше не пить кофе в первые два часа после пробуждения

Нейрофизиолог рассказала, почему лучше не пить кофе в первые два часа после пробуждения
Врач раскрыл опасность кофе по утрам. Фото: pexels.com

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина рассказала, что кофе ускоряет работу мозга за счет «обмана» некоторых его частей и только в определенные часы, но пить его лучше не пить ранним утром.

«Специалисты советуют не пить кофе в первые два часа после пробуждения. Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро», — сказала она в интервью радио Sputnik.

Кроме того, не стоит пить кофе за семь часов до сна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков. По словам специалиста, оба напитка содержат кофеин, однако чай уступает кофе по его содержанию.

здоровье кофе эксперт


 

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