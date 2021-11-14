Одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва на заводе НЛМК в Липецке

В результате взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) пострадала одна женщина-работница.

Взрыв произошел вечером 14 ноября на угольном складе комбината в Липецке. За взрывом последовало возгорание конвейера и обрушение кровли по всему периметру. Пожар потушили за 15 минут, сообщает РИА Новости.

В экстренных службах сообщили, что травмы получил по меньшей мере один человек. Пострадавшую работницу НЛМК извлекли из-под завалов и передали медикам. Ее состояние уточняется.

По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса.

Точные причины произошедшего выясняются. Прокуратура Липецка начала проверку по факту ЧП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожарных машин на улице Бабушкина собралась пробка.