В Петербурге в 2022 году максимальный рост квартплаты составит 6,3%

В Петербурге в 2022 году максимальный рост квартплаты составит 6,3%
В Северной столице коммуналка может подорожать на 6,3%. Фото: pixabay

Больше всего ЖКУ поднимется в цене в Чечне.

Правительство Российской Федерации обозначило максимальные пределы роста квартплаты на следующий год. О том, что предельные индексы установлены для каждого определенного региона сообщает «Российская газета».

В Северной столице коммуналка может подорожать на 6,3%.

Город на Неве расположился на втором месте по увеличению платы за квартиру. «Почетное» же первое место заняла Чечня — 6,5%. Там более всего вырастут в цене отопление, ХВС и ГВС, газ, электроэнергия и вывоз мусора.

Бронза у Крыма и Татарстана. Тарифы там поднимут на 6,2%. В Москве, Дагестане и Якутии оплата за ЖКУ станет больше на 6%.

Меньше всего платежки увеличатся в Свердловской области – всего на 2,9%. Это минимальный показатель по стране. В среднем цену за квартплату намереваются поднять на 3,4%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиры в новостройках Петербурга подорожают на 21% по итогам года.

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