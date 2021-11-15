Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды во вторник

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий во вторник, 16 ноября.

О том, что в Северной столице ожидается неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В городе будет дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

16 ноября ожидается юго-западный, западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник, 15 ноября, погода в Петербурге будет сухой и прохладной. Это происходит потому, что город находится под влиянием антициклона, который отправляется в центральную часть Европейской России. Осадков не прогнозируется, однако температура воздуха будет чуть-чуть ниже климатической нормы.