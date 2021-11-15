Неделя в Петербурге начнется с сухой и прохладной погоды

Синоптик объяснил, что жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода. Дождей, при этом, не прогнозируется. Однако температура воздуха будет чуть-чуть ниже климатической нормы.

Градусники петербуржцев днем покажут +0…+2°, а в Ленинградской области -2…+3°.

Ветер в Петербурге будет дуть северо-западный, он будет переходить в юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Также атмосферное начнет немного падать и составит 774 мм ртутного столба, что уже выше нормы.