Неделя в Петербурге начнется с сухой и прохладной погоды

Погода в Санкт- Петербурге на 5 марта. Фото: Рixabay
Погода в Санкт- Петербурге 14 ноября ожидается сухая и прохладная. Фото: Рixabay
В понедельник, 15 ноября, погода в Петербурге будет сухой и прохладной. Это происходит потому, что город находится под влиянием антициклона, который отправляется в центральную часть Европейской России.
Так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что жителей Петербурга ждет облачная с прояснениями погода. Дождей, при этом, не прогнозируется. Однако температура воздуха будет чуть-чуть ниже климатической нормы.

Градусники петербуржцев днем покажут +0…+2°, а в Ленинградской области -2…+3°.

Ветер в Петербурге будет дуть северо-западный, он будет переходить в юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Также атмосферное начнет немного падать и составит 774 мм ртутного столба, что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам, какая погода будет этой зимой.

леус новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цифровой сомелье и больше свежих продуктов: чем хороши новые гипермаркеты ...
Ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке