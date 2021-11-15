В бывшем здании НИИ «Тест» на Лиговском откроют апарт-отель

В бывшем здании НИИ &#171;Тест&#187; на Лиговском откроют апарт-отель
В здании появится 168 номеров, площадью от 14 до 28 квадратных метров. Фото: VALO

Компания VALO приспособит бывший доходный дом в центре Петербурга под апарт-отель.

Здание на Лиговском проспекте, 56Б раньше принадлежало АО «НИИ «ТЕСТ». В апреле этого года оно было продано на аукционе за 179 миллионов рублей.

После реновации компания откроет здесь апарт-отель высокого уровня. Об этом сообщается в группе VALO во «ВКонтакте».

Будущий апарт-отель будет находиться всего в пяти минутах ходьбы от Московского вокзала и торгового центра «Галерея». В здании появится 168 номеров, площадью от 14 до 28 квадратных метров. Все будут с дизайнерской отделкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самый крупный в Петербурге миграционный центр откроют на Кубинской улице. Его общая площадь составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

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