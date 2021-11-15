Новый состав появится на «красной» линии метро Петербурга

Новый состав появится на &#171;красной&#187; линии метро Петербурга
Сейчас вагон проходит приемку и подготовку для выхода на "красную" ветку подземки. Фото: комитет по транспорту

В понедельник метрополитен Петербурга получил новый состав, который будет курсировать на Кировско-Выборгской линии.

Как сообщили в городском комитете по транспорту, восьмивагонный состав поставил ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод». Сейчас вагон проходит приемку и подготовку для выхода на «красную» ветку подземки.

В комтрансе отметили, что у новых вагонов более плавный ход и торможение. Они отличаются высокой энергоэффективностью и возможностью экономии до 15%. В вагонах есть электронное табло с информацией о маршруте следования.

Первые и последние вагоны оснащены специальным оборудованием для маломобильных пассажиров. Оно позволит закреплять кресло.

Эта поставка стала последней для «красной» ветки метрополитена по действующему с 2016 года контракту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербургский метрополитен изучает новый московский сервис «face pay».

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