Петербургский метрополитен изучает новый московский сервис «face pay»

Сотрудники Петербургского метрополитена ознакомились с новой системой «face pay», которая постепенно внедряется в московское метро.

Специалисты из Северной столицы оценили, как работают технические решения реализации турникетного видеонаблюдения, особенности установки и общие концепции работы системы, а также взаимодействие с правоохранительными органами в системе, сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Главный инженер Подразделения транспортной безопасности, начальник Службы специальных технических средств Петербургского метрополитена Юрий Охроменко отметил, что такие встречи необходимы. По мнению специалиста, помимо обмены опытом они позволяют определить варианты путей возможного внедрения системы в петербургском метро с учетом его особенностей. Особое внимание сотрудники уделили реакции пассажиров на систему «face pay».

Сервис «face pay» позволяет оплачивает проезд в метро с помощью распознавания лица. Он был введен 15 октября 2021 года. Чтобы пройти через турникет, необходимо привязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка», — в Петербурге «Подорожник».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что использование системы оплаты проезда лицом FacePay в метрополитене Москвы опасно для россиян. По его мнению, такая система может привести к утечке данных.