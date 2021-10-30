В РПЦ заявили об опасности при использовании Face Pay в метро Москвы

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что использование этой системы должно быть добровольным. Фото: pixabay.com

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что использование этой системы должно быть добровольным. Фото: pixabay.com

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что использование системы оплаты проезда лицом FacePay в метрополитене Москвы опасно для россиян.

Священник уверен, что использование этой системы не защищает на 100% от утечки личных данных москвичей. Так, фотографии москвичей, которые находятся в одном общем банке данных, могут оказаться в руках злоумышленников. Об этом сообщает «Россия 24».

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что использование этой системы должно быть добровольным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры сегодня подписал контракт с АО «Метрострой Северной столицы» на строительство метро. Все полномочия по строительству метро переданы новой компании. Губернатор Беглов отметил, что город прилагает все усилия, чтобы развитие подземки шло уверенными темпами.