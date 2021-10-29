Смольный заключил контракт с «Метростроем Северной столицы»

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры сегодня подписал контракт с АО «Метрострой Северной столицы» на строительство метро.

Все полномочия по строительству метро переданы новой компании. Губернатор Беглов отметил, что город прилагает все усилия, чтобы развитие подземки шло уверенными темпами.

Согласно госконтракту, «Метрострой Северной столицы» обязуется выполнять задачи по строительству и реконструкции станций метро, а также проводить инженерные изыскания и разрабатывать проектную и рабочую документацию.

Как сообщили в городском правительстве, на строительство 37 станций потребуется 602,7 миллиарда рублей. К 2024 году в Петербурге должны открыть станции «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт».

К первому чтению проекта городского бюджета на 2023 год на метро предусмотрено 28,3 миллиарда рублей. Благодаря средствам от перерегистрации «Газпрома» затраты увеличат до 30 миллиардов рублей в следующем году и до 55 миллиардов рублей в 2023-

2024 годах. Всего город планирует потратить на метрополитен за три года порядка 150 миллиардов рублей — с учётом увеличения уставного капитала «Метростроя Северной столицы».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до 2045 года откроют две новые линии метро и более 50 станций.